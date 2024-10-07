الكشف عن موعد وصول خدمات "أبل إنتليجنس" إلى أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" المؤهلة

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية موعد وصول خدمات "أبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي إلى أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" المؤهلة لها.
وأوضحت المصادر، أن خدمات الذكاء الاصطناعي ستصل إلى الأجهزة المؤهلة يوم 28 أكتوبر الجاري، ضمن تحديث لنظم تشغيل هذه الأجهزة.
وأشارت المصادر إلى أن "أبل" كانت تنوي أن تصل خدمات "أبل إنتليجنس" إلى الأجهزة المؤهلة في منتصف أكتوبر، ولكنها قررت تأجيل ذلك الأمر، لضمان استقرار التحديث وخلوه من أي أخطاء برمجية، وللتأكد من أن خوادم الحوسبة السحابية الخاصة بها جاهزة للتعامل مع حركة مرور الذكاء الاصطناعي من ملايين الأجهزة.
وسيتضمن التحديث البرمجي الجديد، المجموعة الأولى من ميزات الذكاء الاصطناعي للأجهزة، مثل أدوات الكتابة وتحرير النصوص، وخدمات المساعد الصوتي الذكي "سيري" الجديدة والمحدثة، وملخصات الإشعارات، وأدوات تحرير الصور، وإنشاء الذاكرة في الصور.
وتنوي "أبل" في الموجة الثانية من ميزات "أبل إنتليجنس" ميزات أخرى مثل خدمات "سيري" المدعومة بروبوت دردشة الذكاء الاصطناعي التوليدي "شات جي بي تي"، بالإضافة إلى خدمات "الذكاء البصري" وخدمات "جين إيموجي"، ومولد الصور على الجهاز.
ولم تعلن بعد شركة "أبل" موعد وصول المجموعة الثانية تلك من خدمات الذكاء الاصطناعي.
الأجهزة المؤهلة لخدمات "أبل إنتليجنس"
وتأتي الأجهزة المؤهلة للحصول على خدمات "أبل" للذكاء الاصطناعي الجديدة على النحو التالي:
- هواتف "آيفون 16"
- هاتف "آيفون 15 برو"
- هاتف "آيفون 15 برو ماكس"
- جهاز "ماك بوك آير إم 1"
- جهاز "آيباد برو إم 1".