الكشف عن موعد وصول خدمات "أبل إنتليجنس" إلى أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" المؤهلة

وأشارت المصادر إلى أن "أبل" كانت تنوي أن تصل خدمات "أبل إنتليجنس" إلى الأجهزة المؤهلة في منتصف أكتوبر، ولكنها قررت تأجيل ذلك الأمر، لضمان استقرار التحديث وخلوه من أي أخطاء برمجية، وللتأكد من أن خوادم الحوسبة السحابية الخاصة بها جاهزة للتعامل مع حركة مرور الذكاء الاصطناعي من ملايين الأجهزة.