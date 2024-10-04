"أبل" تُصلح خللاً تقنياً أزعج مستخدمي "آيفون 16" الجديد

وأوضح تقرير نشره موقع "ماشابل" التقني المتخصّص، أن مشكلة عدم استجابة الشاشة اللمسية التي ظهرت لعددٍ من مستخدمي هواتف "آيفون 16" و"آيفون 16 برو"، تمّ حلها في تحديث "آي أو إس 18" الجديد.