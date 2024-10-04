"أبل" تُصلح خللاً تقنياً أزعج مستخدمي "آيفون 16" الجديد

أصدرت شركة "أبل" الأمريكية تحديثاً جديداً لنظام تشغيل "آي أو إس 18" لإصلاح خللٍ تقني، أزعج كثيراً من مستخدمي وأصحاب هواتف "آيفون 16" الجديدة.
وأوضح تقرير نشره موقع "ماشابل" التقني المتخصّص، أن مشكلة عدم استجابة الشاشة اللمسية التي ظهرت لعددٍ من مستخدمي هواتف "آيفون 16" و"آيفون 16 برو"، تمّ حلها في تحديث "آي أو إس 18" الجديد.
وأشارت إلى أن التحديث حلَّ مشكلة أخرى مرتبطة بتجميد الكاميرا في هاتف "آيفون 16 برو" عند تسجيل وضع الماكرون على العدسات فائقة الاتساع بدقة "4 كي" مع إيقاف تشغيل ميزة "إتش دي آر".
ويصلح التحديث كذلك خطأ آخر، تسبّب في إغلاق الرسائل، عند الرد على رسالة باستخدام "أبل ووتش"، ومشكلة أخرى مرتبطة بتخصيص الذاكرة في بعض هواتف "آيفون".