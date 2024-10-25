تحديث "آي أو إس 18" المرتقب سيتضمن ميزة أمان استثنائية للأطفال.. ما تفاصيلها؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تحديث نظام تشغيل "آي أو إس 18.2" المرتقب لهواتف "آيفون" سيتضمن ميزة أمانٍ جديدة وُصفت بـ"الاستثنائية" للأطفال.
وأشارت التقارير إلى أن التحديث الجديد سيتضمن ميزة أمانٍ للأطفال يمكنها طمس أيّ محتوى عارٍ أو غير مناسبٍ للأطفال والإبلاغ عنه مباشرة لشركة "أبل".
وستختلف هذه الميزة عن تلك التي أوقفتها "أبل" عام 2021، لأنها لا توفّر أيّ أبواب خلفية يمكن التلاعب حولها أو المساس بخصوصية المستخدمين أو كسر التشفير من البداية إلى النهاية التي تستخدمه الشركة الأمريكية.
وتستخدم هذه الميزة تقنيات "التعلُّم الآلي" للكشف عن المحتوى العاري وطمسه، وإضافة تحذيرات، وتطلب تأكيداً من المستخدم قبل أن يتمكّن من المتابعة.
وإذا كان المستخدم طفلاً أقل من 13 عاماً، فلا يمكنه الاستمرار من دون إدخال رمز مرور وقت الشاشة للجهاز الذي يكون لدى والديه فقط.
وإذا اكتشف التعلُّم الآلي الموجود على الجهاز محتوى عارياً، فإن الميزة تعمل تلقائياً على طمس الصورة أو الفيديو، وتعرض تحذيراً بأن المحتوى قد يكون حساساً وتقدّم طرقاً للحصول على المساعدة.
وتشمل الخيارات ترك المحادثة أو سلسلة المجموعة، وحظر الشخص والوصول إلى موارد الأمان عبر الإنترنت.
كما تعرض الميزة رسالة تطمئن الطفل بأنه لا بأس من عدم عرض المحتوى أو مغادرة الدردشة.
وهناك أيضاً خيارٌ لإرسال رسالة إلى أحد الوالدين أو الوصي.
وإذا كان عمر الطفل 13 عاماً أو أكبر، فلا يزال بإمكانه تأكيد رغبته في الاستمرار بعد تلقي هذه التحذيرات، مع تكرار التذكيرات بأنه لا بأس من إلغاء الاشتراك، وأن مزيداً من المساعدة متاحٌ، وتتضمن الخيارات أيضاً الإبلاغ عن الصور ومقاطع الفيديو إلى "أبل".
وتحلّل الميزة الصور ومقاطع الفيديو على هواتف "آيفون" أو أجهزة "آيباد" سواء في الرسائل أو الدردشات أو مقاطع الفيديو أو رسائل الفيديو، مثل "فيس تايم"، إضافة إلى ذلك، ستقوم بمسح "بعض تطبيقات الطرف الثالث" إذا اختار الطفل صورة أو مقطع فيديو لمشاركته معهم.
وبمجرد طرح هذه الميزة عالمياً، يمكن تنشيطها من خلال اتباع الخطوات التالية:
-اذهب إلى الإعدادات.
-اختر "وقت الشاشة" ثم "أمان الاتصال".
-قم بتفعيل الخيار، وسيتم تنشيط القسم افتراضياً.