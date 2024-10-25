تحديث "آي أو إس 18" المرتقب سيتضمن ميزة أمان استثنائية للأطفال.. ما تفاصيلها؟

وستختلف هذه الميزة عن تلك التي أوقفتها "أبل" عام 2021، لأنها لا توفّر أيّ أبواب خلفية يمكن التلاعب حولها أو المساس بخصوصية المستخدمين أو كسر التشفير من البداية إلى النهاية التي تستخدمه الشركة الأمريكية.