تسريبات: تقنية جديدة في بطاريات هواتف "جلاكسي إس 24" مقتبسة من السيارات الكهربائية

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن اقتباسها تقنية جديدة لبطاريات هواتف "جلاكسي إس 24" المرتقبة من السيارات الكهربائية.
وأوضحت المصادر في تقرير أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن سامسونج قررت استخدام تقنية "البطاريات المكدسة" المستخدمة منذ فترة في السيارات الكهربائية، لزيادة قوة وعمر وفعالية بطاريات هواتف "جلاكسي إس 24".
وأفادت المصادر إلى أن سامسونج قررت اللجوء إلى حيلة سهلة، وهي بدلاً من تغيير المحتوى الكيميائي للبطاريات، إعادة ترتيب خلاياها، بحيث تسمح بكثافة طاقة أعلى وسعة أكبر مع نفس الحجم تقريبًا.
واستخدمت هذه التقنية للمرة الأولى في سيارات "أودي كيو8 إي-تورن" الكهربائية.
ومن المتوقع أن تحدث التقنية الجديدة تحسنًا بنسبة 10% في قدرة البطارية، بحيث تأتي بطارية هاتف "جلاكسي إس 24 ألترا" بقدرة 5500 ميللي أمبير في الساعة بدلاً من 5000 ميللي أمبير في الساعة ببطارية "جلاكسي إس 23 ألترا".