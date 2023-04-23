تسريبات: تقنية جديدة في بطاريات هواتف "جلاكسي إس 24" مقتبسة من السيارات الكهربائية

وأفادت المصادر إلى أن سامسونج قررت اللجوء إلى حيلة سهلة، وهي بدلاً من تغيير المحتوى الكيميائي للبطاريات، إعادة ترتيب خلاياها، بحيث تسمح بكثافة طاقة أعلى وسعة أكبر مع نفس الحجم تقريبًا.