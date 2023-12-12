"مايكروسوفت" توافق على شروط نقابية بشأن استخدامات "الذكاء الاصطناعي"

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية موافقتها على شروط نقابية بشأن استخدامات "الذكاء الاصطناعي"، وسط مخاوف من تأثيرها على العمالة البشرية.
وأوضحت مايكروسوفت، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن هذه الشروط النقابية الجديدة، ستمنح العمال صوتًا، في تحدي كيفية نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وجاء ذلك كجزء من المفاوضات مع نقابة عمال الاتصالات الأمريكية ،(CWA) ويتضمن لغة عقد تغطي بضع مئات من الموظفين في أستديو الألعاب "زين ماكس" التابع لشركة "مايكروسوفت"، والذي يضم شركات تابعة معروفة أخرى مثل "بيثاسدا" و"آركان".
وجوهر الأمر هنا هو أن لغة العقد تتضمن مبادئ الذكاء الاصطناعي التي أعلنتها مايكروسوفت مسبقًا، وهي نوع من الصفقات من نوع الوصايا العشر.
وتنص اللغة على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي سوف "تعامل جميع الناس بإنصاف" و"تمكن الجميع".
ولتحقيق هذه الغاية، فسيمنح الموظفون المشمولون بالعقد وسيلة للانتصاف إذا شعروا أن مايكروسوفت لا تلتزم بجانبها من الصفقة. حتى إن مايكروسوفت قامت بتعيين العشرات من العاملين بعقود "زين ماكس" كموظفين بدوام كامل، ربما كإظهار لحسن النية.
وينص العقد على أن "الهدف هو ضمان استفادة العمال من الأدوات والتقنيات بدلاً من الإضرار بها".