"مايكروسوفت" توافق على شروط نقابية بشأن استخدامات "الذكاء الاصطناعي"

ولتحقيق هذه الغاية، فسيمنح الموظفون المشمولون بالعقد وسيلة للانتصاف إذا شعروا أن مايكروسوفت لا تلتزم بجانبها من الصفقة. حتى إن مايكروسوفت قامت بتعيين العشرات من العاملين بعقود "زين ماكس" كموظفين بدوام كامل، ربما كإظهار لحسن النية.