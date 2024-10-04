"يوتيوب" تمنح "شورتس" مزايا جديدة.. أهمها زيادة مدتها

كشفت منصة الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب" التابعة لشركة "جوجل" الأمريكية، عن أن خدمة "شورتس" للمقاطع القصيرة، حصلت على ميزات جديدة.
وأوضحت "يوتيوب" أن "شورتس" ستمنح المستخدمين إمكانية رفع مقاطع فيديو أطول، بحيث ستصل مدتها إلى 3 دقائق كاملة.
ولن يؤثر التغيير الجديد على أي مقاطع فيديو تم تحميلها قبل 15 أكتوبر الجاري، وسينطبق على مقاطع الفيديو المربعة أو الأطول.
ولفتت "يوتيوب" إلى أنها ستعمل على تحسين التوصيات الخاصة بمقاطع الفيديو القصيرة الأطول "في الأشهر المقبلة".
وستحصل مقاطع الفيديو القصيرة أيضًا على قوالب، يمكنك تجربتها بالنقر فوق "إعادة المزج" في مقطع فيديو قصير ثم تحديد "استخدام هذا القالب".
وفي "الأشهر المقبلة"، ستتمكن من إعادة مزج مقاطع من مقاطع الفيديو المفضلة لديك على "يوتيوب"، حتى من خلال السحب من مقاطع متعددة عبر يوتيوب.
وتوجد صفحة جديدة لاتجاهات مقاطع الفيديو القصيرة على الهاتف المحمول، وستحصل قريبًا على معاينة لما يقوله الأشخاص في التعليقات مباشرةً في موجز مقاطع الفيديو القصيرة.