أول تعليق من "فيسبوك" بعد ثغرتها التي أرسلت طلبات صداقة تلقائية للمستخدمين

لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البعض وجد أن فيسبوك أرسل طلبات صداقة إلى أشخاص كانوا يحاولون حظرهم، والجدير بالذكر أن أخبار الخطأ تأتي بعد أن قالت شركة ميتا إنها ستسرّح 10000 موظف.