أول تعليق من "فيسبوك" بعد ثغرتها التي أرسلت طلبات صداقة تلقائية للمستخدمين

أصدرت شركة "ميتا" أول تعليق على الثغرة التقنية التي أصابت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وجعلتها ترسل طلبات صداقة تلقائية عندما يقوم المستخدمون بزيارة أي ملف تعريف.
ونقلت صحيفة "ذا ديلي بيست" الأمريكية تعليقًا لـ"ميتا" تقدمت فيه باعتذارها عن هذا الخلل.
وقال المتحدث باسم "ميتا": إن الشركة أصلحت خطأً متعلقًا بتحديث تطبيق حديث تَسبب في إرسال بعض طلبات الصداقة على فيسبوك عن طريق الخطأ".
وتابع: "لقد أوقفنا حدوث ذلك، ونعتذر عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر".
وولّد الخلل كميات متساوية من التسلية والارتباك لمستخدمي فيسبوك، وأشار الكثيرون بسرعة إلى أن الرقابة الفنية جعلت من المستحيل مؤقتًا "ملاحقة فيسبوك" للمستخدمين الآخرين.
لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن البعض وجد أن فيسبوك أرسل طلبات صداقة إلى أشخاص كانوا يحاولون حظرهم، والجدير بالذكر أن أخبار الخطأ تأتي بعد أن قالت شركة ميتا إنها ستسرّح 10000 موظف.