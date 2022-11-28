"شاومي" تعلن عن إطلاق سلسلة هواتف جديدة ومفاجآت أخرى في 1 ديسمبر

أعلنت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، عن نيتها في إطلاق سلسلة هواتف جديدة أخرى، بجانب مفاجآت أخرى، في احتفالية ضخمة في الأول من شهر ديسمبر المقبل.
وتنوي "شاومي" أن تكشف النقاب عن هاتفيْها الجديدين "شاومي 13" وشاومي برو 13"، اللذيْن سيزودان بشاشة "أوليد" مسطحة بحواف ذات سُمك 1.61 ملم في الأعلى والجانبين وفي الجزء السفلي 1.81 ملم، وسيبلغ عرض الهاتف 71.5 ملم؛ مما يسهل التعامل معه بيد واحدة.
وستكون جميع هواتف "شاومي 13" مضادة للماء والغبار بتقنية "آي بي 68".
وبجانب هاتفيْ شاومي، تنوي الشركة الصينية، إطلاق ساعتها الذكية "ووتش إس 2"، وسماعات "شاومي بودز 4 تي دبليو إس"، وأول جهاز حاسب مكتبي وجهاز توجيه "واي فاي" جديد، وجهاز عرض جديد مميز.