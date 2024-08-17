تحذيرات من عدم توفير "واتسآب" حماية للأطفال

وتابع بقوله: "في الوقت الحالي لا يوجد ما يمنع مشاركة هذه الصور ومقاطع الفيديو الدقيقة لهؤلاء الأطفال على هذه المنصة، على الرغم من أننا نعرف عنها، وهم يعرفون عنها، والشرطة تعرف عنها".