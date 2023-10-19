تقارير: أبل ستؤجل إطلاق أحد أجهزتها الذكية حتى عام 2025

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية ستؤجل إطلاق أحد أجهزتها الذكية حتى عام 2025، التي كان من المتوقع إطلاقها في الربع الرابع من عام 2024.
وأوضحت مصادر من داخل "أبل"، أن أبل ستؤجل إطلاق جهازها الذكي للتعقب الإلكتروني "آير تاج 2" إلى عام 2025، دون أن تُبدي أي تفاصيل عن سبب تأجيل هذا الإطلاق، بعدما كان متوقعًا أن يكون الإنتاج الضخم خلال الربع الرابع من عام 2024.
وتشير المصادر إلى أن الجيل الثاني من أجهزة "آير تاج" سيكون لها تكامل أفضل من سماعات الواقع الافتراضي "أبل فيرجن برو"، كجزء من النظام البيئي للحوسبة المكانية.
علاوة على ذلك، من المتوقع أيضًا أن يأتي جهاز تعقب الكائنات "آير تاج 2" مزودًا بشريحة "يو2"، التي ستكون من بين ترقيات أخرى مختلفة عن الجيل الأول الذي ظهر في عام 2021.