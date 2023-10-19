تقارير: أبل ستؤجل إطلاق أحد أجهزتها الذكية حتى عام 2025

وأوضحت مصادر من داخل "أبل"، أن أبل ستؤجل إطلاق جهازها الذكي للتعقب الإلكتروني "آير تاج 2" إلى عام 2025، دون أن تُبدي أي تفاصيل عن سبب تأجيل هذا الإطلاق، بعدما كان متوقعًا أن يكون الإنتاج الضخم خلال الربع الرابع من عام 2024.