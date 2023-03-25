"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة جدًّا بخصوص تحديث أمني في منتجات Google

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة جدًّا بخصوص تحديث أمني في منتجات Google.
وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن Google أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في نظام تشغيل (Long-Term Support ChromeOS).
وأوضح المركز أن الثغرات الأمنية قد تُمَكن المهاجمين من ثغرة (Use-After-Free) لإعادة استخدام الذاكرة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدسة (Heap buffer overflow)، وحقن تعليمات برمجية.
وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل Long Term Support ChromeOS إلى 108.0.5359.224 (Platform Version: 15183.86.0)، لمزيد من التفاصيل، يرجى اتباع الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/03/long-term-support-channel-update-for_24.html