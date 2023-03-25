تقنية

"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة جدًّا بخصوص تحديث أمني في منتجات Google

الثغرات الأمنية قد تُمَكّن المهاجمين من إعادة استخدام الذاكرة وحقن تعليمات برمجية
"الأمن السيبراني" يصدر تحذيرًا عالي الخطورة جدًّا بخصوص تحديث أمني في منتجات Google
سبق
سبق

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًّا عالي الخطورة جدًّا بخصوص تحديث أمني في منتجات Google.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن Google أصدرت عدة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في نظام تشغيل (Long-Term Support ChromeOS).

وأوضح المركز أن الثغرات الأمنية قد تُمَكن المهاجمين من ثغرة (Use-After-Free) لإعادة استخدام الذاكرة، وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المكدسة (Heap buffer overflow)، وحقن تعليمات برمجية.

وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل Long Term Support ChromeOS إلى 108.0.5359.224 (Platform Version: 15183.86.0)، لمزيد من التفاصيل، يرجى اتباع الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2023/03/long-term-support-channel-update-for_24.html

المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني
منتجات Google

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