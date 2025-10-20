تقنية
انقطاعات عالمية في خدمات "أمازون" تعطل منصات "زووم" و"سلاك"
رصد عدد واسع من المستخدمين انقطاعات في خدمات "أمازون "ويب"، تسبب في تعطل منصات "زووم" و"سلاك" وألعاب "فورتنايت".
وأظهر موقع "داون ديتكتور" أن "معدلات أخطاء كبيرة" في خدمات "أمازون ويب" تسببت في تعطل منصات "سلاك" و"زووم" وألعاب "فورتنايت" و"ووردل".
كما أظهرت تطبيقات أخرى تعتمد أيضا على خوادم "أمازون" بصورة جزئية انقطاعات ولكن ليست أكثر حدة، مثل تطبيق "سناب شات" ومدونات مثل "ريديت".
وردت "أمازون" على هذه التقارير، وقالت إن مهندسيها ينخرطون حاليا بصورة فورية على معالجة الأخطاء وتقديم حل جذري للمشكلة خلال ساعات، من دون أن تحدد ما سبب هذا العطل.