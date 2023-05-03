فوضى محتملة في السفر الجوي بأمريكا بسبب خدمات "5 جي"

في الولايات المتحدة، تعد الترددات الراديوية المستخدمة لشبكات الجيل الخامس جزءًا من الطيف المعروف باسم النطاق C، المستخدم في أجهزة التوجيه الملاحية للطائرات أيضاً، وبالأخص أجهزة مقاييس الارتفاعات للطائرات، التي تقيس ارتفاع الطائرة فوق الأرض، وهو ما قد يشكل خطرًا داهمًا كبيرًا على الطائرات في حال التشويش على هذه الأجهزة.