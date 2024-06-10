"قفل التطبيقات ببصمة الوجه".. مزايا جديدة في نظام أبل "iOS 18" المرتقب

وطرحت شركة أبل تحديثًا لنظام التشغيل iOS الخاص بها في يناير، مع ميزة تسمى "Stolen Device Protection" والتي تجعل من الصعب على اللصوص الوصول إلى الوظائف والإعدادات الرئيسية للهاتف، وتم حث المستخدمين لتفعيلها على الفور.