تقارير: أبل ستضيف لونًا جديدًا لهواتف آيفون 14 الجديدة

يترقب عشاق التكنولوجيا، الكشف القريب لسلسلة هواتف آيفون 14، بعد أسبوع من اليوم، مع تقارير تشير إلى اختيار "لون غريب" من قِبَل شركة أبل، ستضيفه للهواتف الجديدة.