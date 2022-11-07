تقارير: "ميتا" ستسير على درب "تويتر" بعمليات تسريح "واسعة النطاق"

وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ميتا ستعلن الأسبوع المقبل تخفيضات في العاملين فيها الذين يصل عددهم لأكثر من 87 ألف فرد، في أول إعادة هيكلة واسعة النطاق في تاريخ الشركة.