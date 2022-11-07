تقارير: "ميتا" ستسير على درب "تويتر" بعمليات تسريح "واسعة النطاق"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "ميتا" الأمريكية تنوي أن تسير على درب "تويتر" في تطبيق عمليات تسريح "واسعة النطاق لموظفيها خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ميتا ستعلن الأسبوع المقبل تخفيضات في العاملين فيها الذين يصل عددهم لأكثر من 87 ألف فرد، في أول إعادة هيكلة واسعة النطاق في تاريخ الشركة.
وامتنعت شركة "ميتا" عن التعليق على هذه التقارير"، وأشار المتحدث باسم الشركة لموقع "إنغادجيت"، إلى أن الشركة تسعى خلال عام 2023، إلى تركيز استثماراتها على عدد صغير من المجالات؛ بحيث تنمو فِرَق العمل بشكل أكثر فعالية.