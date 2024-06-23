خدمات "أبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي قد تغيب عن هذه الدول بسبب مخاوف "قانونية"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن خدمات "أبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي التي أطلقتها الشركة مؤخرًا، قد يتم حظرها في عدد من الدول؛ بسبب ما وُصف بـ"المخاوف القانونية".
وأوضحت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن الاتحاد الأوروبي يتجه لحظر هذه الخدمات داخل دوله؛ بسبب مخاوف من اختراق هذه التقنيات قواعد وقوانين الاتحاد.
وأقرت "أبل"، بأنها قد لا تطرح "أبل إنتليجنس" وخدمات "آيفون ميرورنج" و"سكرين شيرنج" و"شير بلاي" في الاتحاد الأوروبية؛ بسبب قانون الأسواق الرقمية الجديد الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي قد يجبر الشركة على خفض مستوى أمان منتجاته وخدماته.
وقالت شركة أبل في بيان للوكالة الأمريكية: "نحن قلقون من أن متطلبات التشغيل البيني لقانون الأسواق الرقمية الأوروبية، قد تُجبرنا على التنازل عن سلامة منتجاتنا بطرق تهدد خصوصية المستخدم وأمن البيانات".
وفي بيان لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قالت شركة أبل: "بسبب الشكوك التنظيمية الناجمة عن قانون الأسواق الرقمية؛ لا نعتقد أننا سنكون قادرين على طرح ثلاث من هذه الميزات الجديدة لمستخدمينا في الاتحاد الأوروبي هذا العام".
ولم تحدد "أبل" كيف تنتهك هذه الميزات قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، ولكن من الواضح أنه سيؤثر على الملايين من مستخدمي "أبل" في هذه الدول.
وأشارت "أبل" إلى أنها لم تتخذ بعدُ القرار النهائي بشأن هذه الميزات، وتسعى لإيجاد حل مع المفوضية الأوروبية بشأنها.
وقال فريد ساينز، المتحدث باسم شركة أبل، في بيان لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص: "نحن ملتزمون بالتعاون مع المفوضية الأوروبية؛ في محاولة لإيجاد حل يُمَكّننا من تقديم هذه الميزات لعملائنا في الاتحاد الأوروبي دون المساس بسلامتهم".