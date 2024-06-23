خدمات "أبل إنتليجنس" للذكاء الاصطناعي قد تغيب عن هذه الدول بسبب مخاوف "قانونية"

وفي بيان لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، قالت شركة أبل: "بسبب الشكوك التنظيمية الناجمة عن قانون الأسواق الرقمية؛ لا نعتقد أننا سنكون قادرين على طرح ثلاث من هذه الميزات الجديدة لمستخدمينا في الاتحاد الأوروبي هذا العام".