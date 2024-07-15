"جوجل" تتيح لمساعدها الذكي وسيلة جديدة للتحقق من المعلومات

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "جوجل" الأمريكية أتاحت لمساعدها الذكي "جيمني"، وسيلةً جديدة للتحقق من المعلومات في محركها للبحث "جوجل"؛ خاصة تلك التي تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضح تقرير منشور عبر صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية، أن "جوجل" ستقوم بترميز البيانات بالألوان من أجل الوضوح؛ حيث سيشار للمحتوى المتشابه الموجود باللون الأخضر؛ فيما سيكون المحتوى غير ذي الصلة باللون البرتقالي؛ فيما لن يتم تظليل أي معلومات غير مرتبطة بالمرة.
كما سيمكن لمستخدمي "جيمني" للذكاء الاصطناعي التوليدي من "جوجل"، التحقق من صحة المحتوى الذي تم إنشاؤه عبر الذكاء الاصطناعي.
وأضافت "جيمني": زر تبديل "جوجل" أسفل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مباشرةً والمسمى "استجابة التحقق المزدوج".
وتقول جوجل: "ميزة التحقق المزدوج من الردود؛ تساعدك على تقييم مصداقية تصريحات جيميني باستخدام بحث جوجل للعثور على محتوى من المحتمل أن يكون مشابهًا أو مختلفًا".