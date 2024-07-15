"جوجل" تتيح لمساعدها الذكي وسيلة جديدة للتحقق من المعلومات

وأوضح تقرير منشور عبر صحيفة "إنديا إكسبريس" الهندية، أن "جوجل" ستقوم بترميز البيانات بالألوان من أجل الوضوح؛ حيث سيشار للمحتوى المتشابه الموجود باللون الأخضر؛ فيما سيكون المحتوى غير ذي الصلة باللون البرتقالي؛ فيما لن يتم تظليل أي معلومات غير مرتبطة بالمرة.