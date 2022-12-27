قراصنة في كوريا الشمالية استهدفوا أكثر من ألف خبير في السياسة الخارجية في كوريا الجنوبية

وكانت النتيجة أن عديداً من الخبراء البارزين قد سُرقت بياناتهم الشخصية، وتعرّضت قوائم البريد الإلكتروني للاختراق (مما أدى إلى تعريض مزيدٍ من الأشخاص للمتسللين)، ووقعت 13 شركة (تجار التجزئة عبر الإنترنت بشكل أساسي) ضحايا لبرامج الفدية. على الرغم من أن الشرطة تعتقد أن 49 متلقيًا فقط قد سلّموا أوراق اعتمادهم بالفعل إلى المواقع المزيفة وأن شركتين فقط دفعتا 2.5 مليون وون (1980 دولارًا) فدية، فمن الصعب الحكم على النطاق الكامل للتداعيات.