"بعد فوضى ماسك".. "تويتر" يتراجع ويعيد العلامة الزرقاء المجانية لبعض الحسابات

ووفق "سكاي نيوز عربية": لم تتجاوب الغالبية العظمى من المستخدمين الذين كانوا يملكون بالفعل علامات التوثيق الزرقاء، مع الرسوم الجديدة؛ إذ تظهر البيانات العامة أن أقلّ من 500 من أصل 400 ألف حساب موثق وافقوا على دفع الرسوم الجديدة، كما أن عددًا من المستخدمين ألغوا اشتراكهم.