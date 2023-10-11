تسريبات تكشف مواصفات جديدة عن هاتف "وان بلس 12"

وأشارت المصادر إلى أن الكاميرات الرئيسية الثلاث في "وان بلس 12" ستكون بدقة 50 ميجابيكسل مدعومة بمستشعر سوني الجديد كليًّا الذي يوفر صورًا فائقة الدقة، والثانية فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابيكسل مدعومة بمستشعر جديد كليًّا، والثالثة ستكون كاميرا مقربة بدقة 64 ميجابيكسل، ولكنها ستحتوي على عدسة تكبير مدعومة بمستشعر "أومني فيجن" الذي وصفته بأنه سيكون مفاجأة كبرى.