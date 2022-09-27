"واتساب" يُدخل تعديلات لمستخدميه ويطرح طريقة جديدة لإجراء مكالمات جماعية

وبحسب الخبراء فإن ميزة "المكالمات عبر الروابط" التي سيوفرها واتساب هذا الأسبوع لن تكون بالمستوى المتقدم كتلك التي يقدمها تطبيق زووم، التي تعتمد عليها الكثير من الشركات في العالم لجدولة وعقد اجتماعاتها عن بُعد، إلا أن "واتساب" الذي يضع "عينه" على جمهور زووم يملك إمكانية تطوير هذه الميزة بسرعة؛ لسحب "بساط" عقد اجتماعات العمل من زووم في مرحلة لاحقة.