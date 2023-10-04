هديةٌ من "سبوتيفاي" لمشتركي خدماتها مدفوعة الأجر
أعلنت منصة "سبوتيفاي" عن تقديمها هدية "خاصة" للمشتركين في خدماتها مدفوعة الأجر "برميوم".
وأوضحت "سبوتيفاي" في إعلان رسمي أن المشتركين في خدماتها مدفوعة الأجر سيمكنهم التمتع بـ"15 ساعة مجانية" شهريًّا، من الاستماع للكتب الصوتية؛ بدءًا من 4 أكتوبر.
وأشارت إلى أن المشتركين في بريطانيا وأستراليا سيمكنهم الوصول لمجموعة مختارة تضم أكثر من 150 ألف كتاب صوتي دون دفع المزيد من الاشتراكات.
ووعدت كذلك بتمديد هذه الميزة للمشتركين في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.
ويمكن للمشتركين زيادةُ عدد ساعات الاستماع الخاصة بهم 10 ساعات إضافية مقابل دفع 11 دولارًا فقط.
وأوضحت Spotify في إعلانها: "نعتقد أن تقديم الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية المخصصة على منصة واحدة؛ يمنحك طريقة رائعة للتواصل مع الفنانين ومقدمي البودكاست والمبدعين والمؤلفين المفضلين لديك؛ كل ذلك في مكان واحد".