هديةٌ من "سبوتيفاي" لمشتركي خدماتها مدفوعة الأجر

وأوضحت "سبوتيفاي" في إعلان رسمي أن المشتركين في خدماتها مدفوعة الأجر سيمكنهم التمتع بـ"15 ساعة مجانية" شهريًّا، من الاستماع للكتب الصوتية؛ بدءًا من 4 أكتوبر.