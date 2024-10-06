زر شبيه بـ"آيفون 16".. تسريبات تكشف مواصفات وصور هاتف "أوبو فايند إكس 8" الرائد

كشفت تسريبات صحفية جميعَ المواصفات والصور الواضحة لهاتف "أوبو فايند إكس 8" الرائد.
وأظهرت الصور أن الهاتف سيتمتع بجزيرة كاميرا دائرية من الخلف وحوافّ رفيعة للغاية في الأمام، وتصميم إطار مسطح في جميع الأنحاء.
وتشير ورقة المواصفات المسربة إلى أن الهاتف سيتم تزويده بشاشة "أوليد" بقياس 6.5 بوصة، وسيتمتع بكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 50 ميجابيكسل ووحدة تليفوتوغرافي مع تكبير بصري ثلاثي الأضعاف، ومستشعر آخر للتصوير المقرب.
أما بالنسبة للبطارية فستأتي بقدرة 5700 ميللي أمبير في الساعة.
ولكن اللافت هو أن المواصفات تكشف عن تمتع الجهاز بزر افتراضي شبيه بزر تحكم الكاميرا في هواتف "آيفون 16".
وسيأتي الجهاز بهيكل سمكه 7 ميلليمتر فقط، ووزنه 190 جرامًا، وسيكون بالألوان: الأسود والأبيض والأزرق والوردي.