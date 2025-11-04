"لينوفو" تطلق نظارات الذكاء الاصطناعي "في 1"... تعرف عليها

أطلقت شركة "لينوفو" نظاراتها الجديدة المدعومة بتقنيات "الذكاء الاصطناعي" البصرية، التي أطلقت عليها اسم "في 1".
وأوضحت "لينوفو" أن النظارة ستكون مزودة بشاشتين على كلتا العدستين من نوع "ميكرو ليد"، وشاشة تلقين مدمجة ومساعد صوتي ودعم للملاحة.
ولا تتضمن النظارة الجديدة أي كاميرا، مثل باقي النظارات الأخرى ولكنها تتضمن شاشات تعرض صوراً خضراء اللون على كلتا العدستين، ويمكن استخدام إحداهما أو كلتاهما في نفس الوقت.
وتشبه هذه النظارة بصورة كبيرة نظارات التوصيل الذكية من أمازون، حيث تظهر معلومات حول عناصر مُعينة، أو معلومات الملاحة، على العدسة باللون الأخضر.
وتزن نظارات لينوفو البصرية الجديدة 38 جرامًا وتتميز بشاشة ذات سطوع يصل إلى 2000 شمعة.
وتوفر عدساتها، التي يبلغ سمكها 1.8 مم، نطاق رؤية 15×11 مم.
وتقول لينوفو إن تصميمها خفيف الوزن يقلل الضغط على الأنف والأذنين، مما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم.
وتم تزويد النظارات بميكروفونين مزدوجين ومكبرات صوت ستيريو لإجراء مكالمات بدون استخدام اليدين وتشغيل الصوت.
كما أنها مزودة بمساعد لينوفو الذكي "تيانكسي"، الذي يدعم الأوامر الصوتية والترجمة الفورية واستعلامات المعلومات.
ويمكن للمستخدمين عرض ترجمات نصية وصوتية ثنائية اللغة مباشرةً في مجال رؤيتهم، مما يحول النظارات إلى مترجم بصري.
ومع ذلك، نظرًا لعدم وجود كاميرا مدمجة، لا تتوفر أدوات ذكاء بصري مثل دمج "جيميني لايف" من جوجل في النماذج الأولية لنظارات "أندرويد إكس آر".
وتأتي نظارات الذكاء الاصطناعي مزودةً بوضع مُلَقِّن مُدمج، يُتيح للمستخدمين قراءة النصوص أو التحكم في الشرائح باستخدام حلقة لينوفو الذكية، دون الحاجة إلى النظر بعيدًا عن الجمهور.
وتُتيح أزرار التحكم باللمس على أذرع النظارات التنقل عبر المكالمات والرسائل والمحتوى على الشاشة.
ويُقال أيضًا إن النظارات تُدمج نظام الملاحة القائم على الذكاء الاصطناعي لتوفير إرشادات بصرية وصوتية فورية، وهو متوافق حاليًا مع أجهزة أندرويد، ويدعم وضعي العرض أحادي العين وثنائي العين.
تعتمد النظارة على بطارية تدوم حتى أربع ساعات في وضع المُلَقِّن، ومن ثماني إلى عشر ساعات في وضع الترجمة، و2.6 ساعة في ذروة الأداء.
وتدعم النظارات الشحن السريع، والذي قد يُكمل دورة شحن في حوالي 40 دقيقة، كما تعمل بتقنية "بلوتوث 5.4".