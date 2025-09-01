تطبيق ذكاء اصطناعي شهير يدرب نماذجه على محادثات مستخدميه... كيف نوقفه؟

وبعد انقضاء الموعد النهائي، لا يزال بإمكان المستخدمين تعطيل الخيار بزيارة إعدادات خصوصية كلود، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

– إذا كنت تستخدم تطبيق كلود للجوال، فانقر على أيقونة الخطوط الثلاثة أعلى اليسار.

– انقر على أيقونة الإعدادات والخصوصية

- فعّل خيار "ساعد في تحسين كلود"

- إذا كنت تستخدم إصدار الويب من تطبيق روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، فانقر على أيقونة المستخدم أسفل اليسار.

- انقر على أيقونة الإعدادات.

- انقر على "الخصوصية" من اللوحة الجانبية.

- فعّل خيار "ساعد في تحسين كلود"