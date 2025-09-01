تطبيق ذكاء اصطناعي شهير يدرب نماذجه على محادثات مستخدميه... كيف نوقفه؟

أعلنت شركة "أنثروبيك" المشغل لتطبيق "كلود" للذكاء الاصطناعي التوليدي نيتها تدريب نماذجها على محادثات المستخدمين ابتداء من شهر سبتمبر.
وأوضحت الشركة المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أنه ابتداء من 28 سبتمبر، ستكون معظم حسابات مستخدمي تطبيقها الأشهر "كلود" مُفعّلة افتراضيًا لمشاركة نصوص محادثاتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي.
وأشارت الشركة أنها ستقوم بتحديث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية للسماح باستخدام نصوص المحادثات لتدريب روبوت الدردشة الشهير "كلود".
وذكرت الشركة الناشئة المدعومة من أمازون أن مستخدمي جميع فئات الاشتراك بما في ذلك مشتركي "كلود فري" و"برو" و"ماكس" و"كود" سيتأثرون بهذا التغيير.
ولكن لن يتأثر مستخدمي "كلود" بموجب تراخيص محددة مثل "كلود للعمل" الخاصة بالمؤسسات و"كلود جوف" و"كلود للتعليم" الخاصة بالمؤسسات الرسمية.
ولكن يمكن لمستخدمي "كلود" تأجيل قبول السياسة المُحدثة بالنقر على "ليس الآن"، ولكن ابتداءً من 28 سبتمبر، سيتم تفعيل معظم حسابات المستخدمين افتراضيًا لمشاركة نصوص محادثاتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل الطفرة التوليدية للذكاء الاصطناعي التي تغذيها كميات هائلة من البيانات، مما دفع العديد من شركات التكنولوجيا إلى تحديث سياسات الخصوصية وشروط الخدمة بهدوء حتى تتمكن من استخدام بياناتك لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها أو ترخيصها لشركات أخرى للغرض نفسه.
مع تزايد الانتقادات لاستخدام البيانات الشخصية في تدريب الذكاء الاصطناعي، تُتيح العديد من الشركات الآن للمستخدمين الأفراد والشركات خيار عدم استخدام محتواهم في تدريب الذكاء الاصطناعي أو بيعه لأغراض التدريب. إليك كيفية إلغاء الاشتراك وتجنب استخدام نصوص محادثاتك لتدريب روبوت الدردشة "كلود" من "أنثروبيك".
كيف نوقف هذا الأمر؟
سيظهر للمستخدمين الجدد خيار "المساعدة في تحسين كلود" عند تسجيلهم لاستخدام روبوت الدردشة "كلود".
يمكنهم تعطيله لإلغاء الاشتراك، في غضون ذلك، لدى المستخدمين الذين سجلوا بالفعل لاستخدام كلود مهلة حتى 28 سبتمبر لإلغاء الاشتراك في تحديث السياسة.
وبعد انقضاء الموعد النهائي، لا يزال بإمكان المستخدمين تعطيل الخيار بزيارة إعدادات خصوصية كلود، عن طريق اتباع الخطوات التالية:
– إذا كنت تستخدم تطبيق كلود للجوال، فانقر على أيقونة الخطوط الثلاثة أعلى اليسار.
– انقر على أيقونة الإعدادات والخصوصية
- فعّل خيار "ساعد في تحسين كلود"
- إذا كنت تستخدم إصدار الويب من تطبيق روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، فانقر على أيقونة المستخدم أسفل اليسار.
- انقر على أيقونة الإعدادات.
- انقر على "الخصوصية" من اللوحة الجانبية.
- فعّل خيار "ساعد في تحسين كلود"
إذا وافقت عن غير قصد على شروط خدمة "أنثروبيك" المُحدّثة، فلا يزال بإمكانك إلغاء الاشتراك باتباع الخطوات المذكورة أعلاه.
بالنسبة للمستخدمين الذين اختاروا الاشتراك، سيتم استخدام نصوص محادثاتهم الجديدة والمستأنفة مع كلود فقط لأغراض تدريب الذكاء الاصطناعي.
وهذا يعني أنه لن يتم استخدام المحادثات القديمة.
كما أعلنت الشركة أنها ستخزن بيانات المستخدمين الذين اشتركوا لمدة 5 سنوات لتحديد سوء الاستخدام واكتشاف أنماط الاستخدام الضارة.