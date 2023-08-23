تسريبات تكشف مواصفات وصور "وان بلس 12" المرتقب

وبجانب هذه الكاميرا ستوضع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا مقربة لثلاثة أضعاف بدقة 64 ميجابكسل، وهي الأولى من نوعها من OnePlus، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.