تصميم خاص لـ"آيفون 15 برو" قادم من "عالم آخر".. ما المختلف فيه؟

ومن المحتمل أن يكون عمر النيزك نفسه 7 مليارات سنة، وهو ما يزيد بمقدار 4.54 مليارات سنة عن الأرض والمجموعة الشمسية؛ مما يجعله أقدم مادة موجودة حاليًا على الأرض.