تصميم خاص لـ"آيفون 15 برو" قادم من "عالم آخر".. ما المختلف فيه؟

أعلنت شركة "كافيار" عن إطلاقها مجموعة من التصميمات الخاصة الجديدة لهواتف "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" بالتزامن مع أعياد الهالوين الأمريكية.
وسيتضمن تصميم "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" مواد من الفضاء الخارجي، وتحديدًا شظايا من نيزك مورشيسون الذي يحتوي على أحماض أمينية توصف بأنها "لبناتٌ أساسية للحياة في الكون".
واستخدم الكافيار شظايا نيزك مورشيسون، الذي اكتشف فيه العلماء 15 حمضًا أمينيًّا من الفضاء الخارجي.
ومن المحتمل أن يكون عمر النيزك نفسه 7 مليارات سنة، وهو ما يزيد بمقدار 4.54 مليارات سنة عن الأرض والمجموعة الشمسية؛ مما يجعله أقدم مادة موجودة حاليًا على الأرض.
وتم تصميم هيكل "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" على شكل "كائنات فضائية" في الجزء الخلفي، وفي بعضها تم تشكيلها على شكل شخصية "بريدادتور" الشهيرة في السينما الهوليوودية.
وقامت "كافيار" بتزويد "الكائنات الفضائية" في الهواتف الجديدة بخيارين آخرين، يحملان أيضًا طابعًا فضائيًّا، Astral وStarship. يظهر الأول صورة للكون، بينما الآخر مستوحى من سفينة فضائية.
وفي هذه التصاميم، استخدم الكافيار النيازك من القمر والمريخ والذهب عيار 24 قيراط، والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران والفولاذ المقاوم للصدأ.
وسيكون هذا الإصدار من "آيفون 15 برو" و"آيفون 15 برو ماكس" باهظ التكلفة؛ حيث ستكلف النسخة الواحدة منه حوالى 9 آلاف دولار أمريكي.