هذا ما يُظهره تفكيك هاتف "آيفون 15 برو ماكس".. ما مدى قابليته للإصلاح؟

ويظهر كذلك من خلال عملية التفكيك، عودة "آيفون 15 برو ماكس" إلى الغطاء الخلفي الزجاجي القابل للإزالة "ثنائي الإدخال"، وهو ما يجعله أكثر سهولة في الفتح والإصلاح والاستبدال، خاصة وأن هذا الزجاج كان باهظ التكلفة عند استبداله حيث تصل تكلفته لنحو 550 دولارًا أمريكيًّا.