زيارة للإعلاميين والمؤثرين في عالم التكنولوجيا لمجمع التصنيع الذكي ومركز البحث والتطوير والمقر الرئيسي لعلامة HONOR

في هذا السياق، أشاد السيد علي الحازمي رئيس تحرير صحيفة "سبق" بالتطور التكنولوجي الكبير الذي حققته HONOR في زمن قياسي، وذلك على صعيد الاهتمام بتفاصيل الأجهزة قائلاً: "إن شركة HONOR تعمل بشكلٍ دؤوب في مجال البحث والتطوير، علاوة على اهتمامها الهائل بتجربة المستهلك والارتقاء بها كي تلاقي التوقعات المأمولة شكلاً ومضموناً" وأضاف: "ما تمتلكه HONOR من خطط وأفكار تجعل منها شركة تكنولوجيا عالمية رائدة ومنافسة لأهم العلامات التجارية العالمية."