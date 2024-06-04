تسريباتٌ تكشف موعد إطلاق "أبل" لأول "آيفون" قابل للطي

كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية، عن الموعد الذي قد تطرح فيه الشركة أول "آيفون" قابل للطي.
ومن المعروف أن سوق الهواتف الذكية القابلة للطي مستمر في النمو بوتيرة أسرع؛ رغم أن "أبل" مبتعدة حتى الآن عن هذا السوق المربح.
ولكن مصادر من داخل الشركة كشفت أنها تخطط فعليًّا لإطلاق أول هاتف "آيفون" قابل للطي وسيكون تحت اسم "آيفون فولد".
ولكن المفاجأة أن الهاتف لن يتم إطلاقه هذا العام ولا العام المقبل، وقد لا يرى النور حتى عام 2027.
وأرجعت المصادر تأخر أبل في إطلاق "آيفون" قابل للطي، إلى المتطلبات الصارمة التي تفرضها الشركة على أمور مثل "التجعد" و"الموثوقية".
ولا ترغب أبل في ظهور أي تجعد في "آيفون فولد" عند فتحه على الإطلاق، وهو ما يدفعها حاليًا إلى تطوير هذه الشاشة التي تقول المصادر إنها ستكون ثورية بصورة لا يمكن تصديقها.
وتشير المصادر إلى أن الشركة الأمريكية لا تزال "تقوم بتقييم مواصفات المكونات والأداء" لأول هاتف آيفون فولد، وقد يستغرق هذا بالطبع بعض الوقت. إذا تم إطلاقه فقط في عام 2027، كما سمعنا من قبل؛ فمن المحتمل أن يبدأ التطوير الفعلي فقط في العام المقبل على أقرب تقدير.
يُذكر أن "هواوي" انتزعت المركز الأول من أكثر الهواتف القابلة للطي شعبية من سامسونج، خاصة بعد تسريب تقارير عن نية الشركة الصينية تطوير أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم، خلال الربع الثالث من العام الجاري؛ أي بين شهري يوليو وسبتمبر المقبلين.