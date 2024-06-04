تسريباتٌ تكشف موعد إطلاق "أبل" لأول "آيفون" قابل للطي

وتشير المصادر إلى أن الشركة الأمريكية لا تزال "تقوم بتقييم مواصفات المكونات والأداء" لأول هاتف آيفون فولد، وقد يستغرق هذا بالطبع بعض الوقت. إذا تم إطلاقه فقط في عام 2027، كما سمعنا من قبل؛ فمن المحتمل أن يبدأ التطوير الفعلي فقط في العام المقبل على أقرب تقدير.