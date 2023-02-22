تحديث "بيكسباي" يقدم دعمًا للمكالمات النصية لهواتف "سامسونج"

كشفت شركة "سامسونج" تحديثًا لتطبيق "بيكسباي"؛ بحيث يقدم دعمًا للمكالمات النصية باللغة الإنجليزية، بعدما كانت مقصورة فقط على اللغة الكورية فقط.
وأوضح تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن مساعد "بيكسباي" الافتراضي من سامسونج سيقدم في تحديثه عددًا كبيرًا من المهام الجديدة؛ أبزرها تلك التقنية التي ستحول المكالمات الصوتية لمحادثات نصية.
وستعمل التقنية عن طريق كتابة رد سينطق به التطبيق، أو تحويل الكلام المنطوق إلى نص مكتوب.
وستكون هذه التقنية مفيدة لإجراء المكالمات في بيئة لا يمكن التحدث فيها، مثل مكان صاخب جدًّا أو مكان هادئ جدًّا لا تريد إزعاج أحد فيه.
ويتضمن تحديث "بيكسباي" أيضًا تعلم تقليد الأصوات؛ بحيث يمكنك تسجيل جمل معينة والسماح للبرنامج بإنشاء نُسَخ مماثلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وزودت سامسونج أيضًا مساعدها "بيكسباي" بتقنية جديدة تسمع بتعيين كلمة تنبيه مخصصة؛ حيث كان في السابق، بإمكان المستخدم فقط استخدام كلمات مثل "هاي بيكسباي" أو "بيكسباي" فقط؛ لكن هذا التحديث سيجعلك تخاطب هاتفك بصورة طبيعية.
وسيفهم "بيكسباي" -وفق هذا التحديث- السياق الذي يمتد عبر التطبيقات المختلفة، مثلًا إذا طلبت منه تشغيل تمرين عبر "سامسونج هيلث"، سيقوم بتشغيل موسيقى مناسبة لهذا التمرين.