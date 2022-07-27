خرائط جوجل تضيف تقنية "ثلاثية الأبعاد" جديدة لمستخدميها.. هذه تفاصيلها

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، إضافتها تقنية جديدة "ثلاثية الأبعاد لخرائطها الشهيرة "جوجل مابس".
وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص،إلى أن "خرائط جوجل" أطلقت ميزة "العرض الشامل" التي تقدم مناظر جوية ثلاثية الأبعاد للمعالم الشهيرة حول العالم.
وستكون الميزة الجديدة متوافرة لمستخدمي تطبيق "جوجل مابس" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
وتقدم هذه الميزة مناظر جوية ثلاثية الأبعاد لما يقرب من 100 معلم شهير حول العالم، بما في ذلك ساعة بيج بن في لندن ومبنى إمباير ستيت في نيويورك وما إلى ذلك من معالج.
وتدمج الميزة الجديدة في خرائط جوجل بين الذكاء الاصطناعي ومليارات الصور لهذه المعالم، بما في ذلك تلك اللقطات المأخوذة من الأقمار الاصطناعية والتجوّل الافتراضي، لإنشاء مناظر ثلاثية الأبعاد واقعية لهذه المعالم الشهيرة.
ة تأتي هذه التقنية بجانب تقنية جديدة تقدمها "خرائط جوجل"، مثل تقنية التنقل عبر الدرّاجات، ًالتي تقدم لأصحابها معلومات توجيهية أكثر تفصيلاً عن الطرق التي تدعم سائقي الدرّاجات والطرق الأمثل لتجوّلهم من دون عوائق تُذكر، بما في ذلك حركة مرور السيارات الثقيلة والسلالم والتلال شديدة الانحدار وأنواع الطرق (مثل الطرق الرئيسة مقابل الشوارع الجانبية)، وستقدم تقديراً للوقت أسرع مقارنة بالطرق المناسبة للدراجات.
وتقدم كذلك "جوجل مابس" تقنية جديدة ترسل لك إشعارات جديدة لمشاركة الموقع تتيح لك معرفة متى يصل صديق (أو يغادر) مكانًا معينًا، يمكن أن يساعدك هذا في معرفة موعد وصول زملائك الحاضرين إلى المكان، على سبيل المثال، ويتم تشغيل الإشعارات فقط للأشخاص الذين وافقوا بالفعل على مشاركة مواقعهم.