خرائط جوجل تضيف تقنية "ثلاثية الأبعاد" جديدة لمستخدميها.. هذه تفاصيلها

وتقدم كذلك "جوجل مابس" تقنية جديدة ترسل لك إشعارات جديدة لمشاركة الموقع تتيح لك معرفة متى يصل صديق (أو يغادر) مكانًا معينًا، يمكن أن يساعدك هذا في معرفة موعد وصول زملائك الحاضرين إلى المكان، على سبيل المثال، ويتم تشغيل الإشعارات فقط للأشخاص الذين وافقوا بالفعل على مشاركة مواقعهم.