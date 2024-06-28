تسريبات تكشف عن صور مسربة لساعات وسماعات "سامسونج" الذكية المرتقبة

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الأجهزة الجديدة ضمن مؤتمر عالمي لسامسونج يوم 10 يوليو المقبل، جنبًا إلى جنب مع كشف الشركة النقاب عن هواتفها القابلة للطي "جلاكسي زد فولد 6" و"جلاكسي زد فليب 6" علاوة على خاتمها الذكي الجديد "جلاكسي رينج".