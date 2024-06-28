تسريبات تكشف عن صور مسربة لساعات وسماعات "سامسونج" الذكية المرتقبة

كشفت مصادر من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن مجموعة من الصور المسربة لساعاتها وسماعاتها الذكية المتوقع أن تطلقها الشهر المقبل.
وتظهر الصور تفاصيل وتصميمات ساعة "جلاكسي ووتش 7" و"جلاكسي ووتش ألترا" وسماعات "بودز 3" وسماعات "بودز 3 برو".
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الأجهزة الجديدة ضمن مؤتمر عالمي لسامسونج يوم 10 يوليو المقبل، جنبًا إلى جنب مع كشف الشركة النقاب عن هواتفها القابلة للطي "جلاكسي زد فولد 6" و"جلاكسي زد فليب 6" علاوة على خاتمها الذكي الجديد "جلاكسي رينج".
ويبدو من الصور أن ساعات "جلاكسي ووتش ألترا" ستتمتع بتصميم قوي يتضمن مواد مثل الياقوت والتيتانيوم، حيث سيتم دعمها بـ3 أزرار، أحدهم يشبه التاج الدوار، وعلبة خارجية مستديرة.
أما سماعات "جلاكسي بودز" فيظهر التصميم أن سامسونج أضافت السيقان إلى السماعات، لتصبح قريبة الشبه بصورة كبيرة من سماعات "آي بودز" من "أبل".
ويبدو من التصميم أيضًا أن تصميمها سيكون داخل الأذن، مع أطراف من السيليكون.