"أبل" تطلق "آيباد ميني" الاقتصادي ويدعم الذكاء الاصطناعي

ودعمت "أبل" جهاز "آيباد ميني" الجديد بمعالجات من الجيل السابع وهو "إيه 17 برو"، الذي شوهد في هواتف "آيفون 15 برو ماكس"؛ ولكنه يحتوي على وحدة معالجة رسومية خماسية النواة فقط، وليست سداسية النواة كما في هواتف "آيفون"، التي تبدو وكأنها نسخة مخففة من "إيه 17 برو".