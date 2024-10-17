"أبل" تطلق "آيباد ميني" الاقتصادي ويدعم الذكاء الاصطناعي

كشفت شركة "أبل" الأمريكية النقابَ عن إصدار جديد من الحواسيب اللوحية "آيباد ميني" الذي وصفته بأنه سيكون جهازًا اقتصاديًّا يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ودعمت "أبل" جهاز "آيباد ميني" الجديد بمعالجات من الجيل السابع وهو "إيه 17 برو"، الذي شوهد في هواتف "آيفون 15 برو ماكس"؛ ولكنه يحتوي على وحدة معالجة رسومية خماسية النواة فقط، وليست سداسية النواة كما في هواتف "آيفون"، التي تبدو وكأنها نسخة مخففة من "إيه 17 برو".
وأشارت "أبل" إلى أن "آيباد ميني" الجديد سيكون متوافقًا مع نظام تشغيل "آي أو إس 18.1"؛ مما سيجعله مؤهلًا لكافة خدمات الذكاء الاصطناعي.
وبدأت "أبل" في طلبات الشراء المسبق للحاسب اللوحي الجديد مقابل 499 دولارًا أمريكيًّا؛ فيما سيتم طرحه في المتاجر العالمية بدءًا من 23 أكتوبر الجاري.