استطلاع يظهر تراجع عدد مستخدمي "إكس" بصورة كبيرة

وقال أكثر من 47 في المائة من عينة الاستطلاع إنهم قللوا من استخدامهم لتويتر، بينما أفاد ما يقرب من 7 في المائة أنهم تركوا الموقع تمامًا. والجدير بالذكر أن نفس الرقم تقريبًا قال إنهم بدأوا حسابًا على منصة جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.