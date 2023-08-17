استطلاع يظهر تراجع عدد مستخدمي "إكس" بصورة كبيرة

أفاد استطلاع واسع للرأي نظمته مؤسسة "بيو" البحثية الأمريكية أن عددًا واسعًا من مستخدمي "إكس" (تويتر سابقًا) ينسحبون من المنصة مؤخرًا، ويبحثون حاليًا عن بدائل لها.
وأشار الاستطلاع، الذي نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن مستخدمي "تويتر" باتوا يقضون وقتًا أقل بصورة كبيرة على المنصة منذ استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.
وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الباحثين العلميين باتوا يغادرون "تويتر" بصورة كاملة، أو يقللون من استخدامه.
وأوضح الباحثون أن معظم من تركوا "إكس" اتجهوا إلى منصات بديلة مثل "ماستودون".
وقال أكثر من 47 في المائة من عينة الاستطلاع إنهم قللوا من استخدامهم لتويتر، بينما أفاد ما يقرب من 7 في المائة أنهم تركوا الموقع تمامًا. والجدير بالذكر أن نفس الرقم تقريبًا قال إنهم بدأوا حسابًا على منصة جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي.