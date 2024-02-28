تقارير: "جوجل" تدفع للناشرين لاستخدام "الذكاء الاصطناعي" في كتابة القصص

ويستهدف البرنامج حاليًا عددًا من الناشرين الصغار، بحيث تتيح الأدوات التجريبية للناشرين الذين يعانون من نقص الموارد إنشاء محتوى مجمع بشكل أكثر كفاءة من خلال فهرسة التقارير المنشورة مؤخرًا، والتي أنشأتها مؤسسات أخرى، مثل الوكالات الحكومية ومنافذ الأخبار المجاورة، ثم تلخيصها ونشرها كمقالة جديدة.