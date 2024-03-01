قائمة ميزات جديدة يحصل عليها متصفح "جوجل كروم".. توفر البحث حتى مع اتصالات الإنترنت "الضعيفة"

أعلنت شركةُ "جوجل" الأمريكية عن قائمة ميزات جديدة أضافتها لمتصفح "جوجل كروم"، والذي يقدّم المزيدَ من المقترحات المفيدة، وتسهل عملية البحث حتى مع اتصالات الإنترنت "الضعيفة والسيئة".
وأشارت "جوجل" إلى أن بعضَ هذه الأدوات مخصّصٌ للهواتف الذكية، وبعضها مخصص لإصدار "سطح المكتب".
وتتمثّل الميزة الأولى في تقديم "كروم" مقترحات بحث مستوحاة من استفساراتك الأخيرة، والتي يمكنها أن تملأ تلقائيًّا اقتراحات بحث ذات صلة.
وستظهر المقترحات على يمين الصفحة التلقائية للبحث، وضمن علامة تبويب "يبحث الأشخاص عنها أيضًا".
وتعمل الميزة الثانية على متصفح "كروم" بهواتف "آيفون" و"أندرويد"، على تقديم المزيد من الصور المصاحبة لعمليات البحث المقترحة.
في الماضي كان "كروم" يعرض فقط الصور لاقتراحات البحث في شريط العناوين التي تطابق تمامًا استعلامًا محدّدًا، لكنّ الطريقة الجديدة ستجعل اقتراحات الصور أسهل وأكثر تصفُّحًا.
وتعمل الميزة الثالثة على هواتف "آيفون" و"أندرويد"، لتحسين البحث حتى عندما يكون لدى المستخدمين اتصال سيئ بالشبكة.
ولم تكشف جوجل عن كيفية عمل ذلك، موضحة ببساطة أن ذلك يرجع إلى "تحسين القدرات على الجهاز". وتقول الشركة: إن البحث سيستمر في العمل مع اتصال "سيئ"؛ لذلك من المحتمل أن يظلّ مستوى معين من الاتصال ضروريًّا.