قائمة ميزات جديدة يحصل عليها متصفح "جوجل كروم".. توفر البحث حتى مع اتصالات الإنترنت "الضعيفة"

ولم تكشف جوجل عن كيفية عمل ذلك، موضحة ببساطة أن ذلك يرجع إلى "تحسين القدرات على الجهاز". وتقول الشركة: إن البحث سيستمر في العمل مع اتصال "سيئ"؛ لذلك من المحتمل أن يظلّ مستوى معين من الاتصال ضروريًّا.