دراسة جديدة.. ألعاب الفيديو ساعدت شباب المملكة على اكتساب المهارات والوظائف

علاوةً على ذلك، قال مدير الأعمال التجارية في وكالة التوظيف المتعددة الجنسيات Hays Middle East التي تقدّم حلولاً مرتبطة بالقوى العاملة "جيرون فان دن الشوت": أنه يمكن استثمار المهارات المكتسبة من ألعاب الفيديو في الكثير من السياقات المهنية. بالنسبة إلى جيل ما بعد الألفية الذي يملك القليل من الخبرة العملية، يمكنه التميّز عن غيره من خلال تسليط الضوء على المهارات القابلة للنقل المكتسبة من ألعاب الفيديو. على سبيل المثال، يمكن للّاعبين في هذا الجيل التركيز على الإنجازات في ألعاب الفيديو، كالترتيبات العالية أو الجوائز المحصّلة من البطولات والمنافسات. ويمكنهم أيضًا ربط خبرتهم في ألعاب الفيديو بمهارات محددة مطلوبة للوظائف، من خلال وصف كيف علّمتهم ألعاب الفيديو التفكير بشكل مبتكر والتعامل مع الضغوطات والتعاون مع الآخرين.