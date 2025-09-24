كيف كان أداء هاتف "آيفون 17 برو" في اختبار الكسر والخدش؟

كشف اختبار الكسر والخدش الذي يجريه حساب "آي فيكسيت" كيف كان أداء هاتف "آيفون 17 برو" الجديد.
وأظهرت الاختبارات ظهور مشكلة خدش في الهاتف، حيث ظهر أن طلاء الألمونيوم المؤكسد عرضة للخدوش حول منطقة الكاميرا الجديدة بالهاتف.
وأوضح ديفيد نيبور أستاذ الهندسة الميكانيكية خلال الاختبار إلى أن هذه الخدوش ظهرت حول منطقة الكاميرا بشكل كبير فيما لم يظهر في المناطق الأخرى.
وأرجع هذه الخدوش إلى "تشققات في الطلاء" بتلك المنطقة، بسبب الحافة الحادة لنتوء الكاميرا حيث لا تكون عملية الأكسدة فيها متساوية.
وأشار إلى أنه لو كانت شركة "أبل" قد اعتمدت تصميما ذا انحناء تدريجي وتجنبت الزاوية الحادة نسبيا لكان هذا ساهم في تقليل الخدوش.
وحذر الاختبار من أن أصحاب "آيفون 17 برو" لو لم يضعوا هاتفهم في غطاء، فمن المرجح أن تتعرض الكاميرا للتلف في مرحلة ما من عمرها الافتراضي.
أما بالنسبة لإمكانية الإصلاح، فيُشيد الاختبار بشركة أبل لتركيب بطارية مثبتة بمسامير، ولكنه ينتقد إلزام المستخدمين بإزالة الشاشة في معظم الإصلاحات، وهو أمر تجنبته أبل في هاتف "آيفون آير" الجديد.