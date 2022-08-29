تويتر يتيح لمستخدميه الاستماع إلى المدونات الصوتية "بودكاست"

وذكر موقع (سي نت دوت كوم)، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، أنه يمكن للمستخدم الدخول إلى مركز المدونات الصوتية على علامة التبويب Spaces؛ حيث ستظهر أمامه بشكل تلقائي التدوينات المناسبة لاهتمامه، في ضوء أنشطته على منصة تويتر، على سبيل المثال إذا كان المستخدم يتفاعل باستمرار مع محتوى مطبوعة معينة على موقع تويتر؛ فإنه قد يفضل رؤية المدونات الصوتية الصادرة عن هذه المطبوعة، كما يستطيع المستخدم ترتيب التدوينات صعودًا وهبوطًا من أجل تخصيصٍ أكبرَ للتدوينات التي تقترحها تويتر في ضوء تفضيلات المستخدم.