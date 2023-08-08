ميزة جديدة في "واتساب".. اكتشفها واعرف ميزاتها

يشير الموقع إلى أن الوصول إلى الدردشات الصوتية مقتصرٌ على مجموعات معيّنة، وعموماً، يمكن أن تتوافر الميزة في مجموعات تضم على الأكثر 32 شخصاً، وهو الحد الأقصى لعدد المشاركين في الدردشة الصوتية في الوقت نفسه.