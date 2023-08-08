ميزة جديدة في "واتساب".. اكتشفها واعرف ميزاتها

أطلق تطبيق واتساب للتراسل الفوري، ميزة الدردشات الصوتية على نطاق واسع ويتم اختبارها في الوقت الحالي، قبل أن يتم إطلاقها لعموم المستخدمين قريبا، وفقاً لموقع WABetaInfo التقني.
في مارس الماضي، اكتشف الموقع هذه الميزة في الإصدار التجريبي 2.23.7.12 لنظام أندرويد، ووصفت بأنها طريقة جديدة لبدء المكالمات الصوتية.
حالياً تم إطلاق الإصدار التجريبي 2.23.16.19 عبر متجر (غوغل بلاي)، وتأتي الميزة تحت اسم (الدردشات الصوتية) Voice Chats.
عندما يكون المستخدم في دردشة جماعية، ستظهر لديه أيقونة جديدة على شكل موجة صوتية تدل على توافر الميزة، وعند النقر على الأيقونة، سيتم بدء دردشة صوتية تلقائياً، ويمكن لأي شخص في المجموعة الانضمام والمشاركة في التحدث.
وحدّدت مدة أقصاها 60 دقيقة للدردشة الصوتية إذا لم ينضم أحد إليها، ولكن بالطبع، يمكن لأي شخص بدء دردشة صوتية جديدة في أي وقت.
يشير الموقع إلى أن الوصول إلى الدردشات الصوتية مقتصرٌ على مجموعات معيّنة، وعموماً، يمكن أن تتوافر الميزة في مجموعات تضم على الأكثر 32 شخصاً، وهو الحد الأقصى لعدد المشاركين في الدردشة الصوتية في الوقت نفسه.
تتميّز ميزة الدردشات الصوتية بأنها تسمح ببدء المكالمات دون رنين هاتف لكل مشترك في المجموعة، ومع ذلك، سيحصل كل مشارك على إشعار صامت عند إنشاء دردشة صوتية جديدة في مجموعته، وسيظهر رمز المجموعة صورة مصغرة تدل على وجود دردشة صوتية داخلها.
هذا وتمّت حماية الدردشات الصوتية بميزة التشفير التام لضمان أن المحتوى يمكن سماعه فقط من قِبل المشاركين في المكالمة الصوتية.
وتتوافر قدرة بدء الدردشات الصوتية حالياً لبعض المستخدمين الذين يثبّتون أحدث إصدار تجريبي من تطبيق واتساب لنظام أندرويد، ومن المتوقع أن تصبح متاحة لمزيدٍ من المستخدمين في الأيام المقبلة.