"إنتل" تكشف النقاب عن جيلها الـ13" لمعالجات حواسيب سطح المكتب "رابتور ليك"

كشفت شركة "إنتل" الأمريكية عن جيلها الـ13 من معالجات حواسيب سطح المكتب فائقة القدرة والسرعة التي أطلقت عليها اسم "رابتور ليك".
وأوضحت إنتل في بيان رسمي أن هذه المعالجات ستأتي بثلاث نماذج جديدة، تقدم أداء أفضل بنسبة تتراوح من 15% إلى 41% مقارنة بالجيل السابق.
وستقدم إنتل نموذجًا من هذه المعالجات من نوع "كور آي 9"، وآخر من نوع "كور آي 8"، وإصدارًا ثالثًا "كور آي 6"، والتي تزود بذاكرة تخزين مؤقت 32 ميجابايت، و36 ميجابايت من ذاكرة تخزين مؤقت جديدة ذكية، وبسرعة 5.8 جيجاهرتز.
ومن المقرر أن تبدأ إنتل في تزويد الشركات المصنعة لحواسيب سطح المكتب بالمعالجات الجديدة بدءًا من 20 أكتوبر المقبل.