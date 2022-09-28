"إنتل" تكشف النقاب عن جيلها الـ13" لمعالجات حواسيب سطح المكتب "رابتور ليك"

وستقدم إنتل نموذجًا من هذه المعالجات من نوع "كور آي 9"، وآخر من نوع "كور آي 8"، وإصدارًا ثالثًا "كور آي 6"، والتي تزود بذاكرة تخزين مؤقت 32 ميجابايت، و36 ميجابايت من ذاكرة تخزين مؤقت جديدة ذكية، وبسرعة 5.8 جيجاهرتز.