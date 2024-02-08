بديل "تويتر" يحصل على مليون مستخدم في يوم واحد.. ما السبب؟

شهدت منصة "بلوسكاي" التي توصف بأنها البديل المثالي لمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مليون مستخدم في يوم واحد.
ويأتي هذا بسبب إعلان "بلوسكاي" عن فتح المنصة للجمهور، بعد نهاية المرحلة التجريبية التي كانت مقتصرة على الدعوات فقط لمدة عام تقريبًا، وحصدت خلالها نحو 3 ملايين مستخدم.
وتُظهر الأرقام الرسمية أن عدد مستخدمي "بلوسكاي" تجاوز حاليًا 4 ملايين مستخدم.
وتشير الزيادة في عدد المستخدمين الجدد إلى أنه لا يزال هناك فضول كبير حول النظام الأساسي المدعوم من جاك دورسي، مؤسس "تويتر" الذي رحل عنه.
وتُظهر كذلك تلك الأرقام أن "ميتا" لم تستحوذ على سوق مواقع التواصل بالكامل، وبالأخص تلك المواقع القائمة على النصوص كبديل لـ"تويتر".
وتقول إدارة "بلوسكاي" إنها تتبع نهج النمو بوتيرة أبطأ، حتى تتمكن من بناء المنصة وبروتوكولها الأساسي دون ضغط تسببه الزيادات المفاجئة في النمو.
وتأكدت بعض هذه المخاوف خلال اليوم الأخير؛ حيث أدى الارتفاع الكبير في النشاط إلى بعض المشكلات الفنية على الموقع، بما في ذلك مشاكل في الخلاصات المخصصة للتطبيق وانقطاع الخدمة لفترة وجيزة بين عشية وضحاها.
وقالت الشركة إنه تم حل الانقطاع خلال ساعتين.