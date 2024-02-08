بديل "تويتر" يحصل على مليون مستخدم في يوم واحد.. ما السبب؟

وتأكدت بعض هذه المخاوف خلال اليوم الأخير؛ حيث أدى الارتفاع الكبير في النشاط إلى بعض المشكلات الفنية على الموقع، بما في ذلك مشاكل في الخلاصات المخصصة للتطبيق وانقطاع الخدمة لفترة وجيزة بين عشية وضحاها.