رئيسة "إكس" تُجري تغييرات كبرى في إدارتها التنفيذية بسبب ضغوط ماسك

كشفت تقارير صحفية عالمية أن الرئيسة التنفيذية لمنصة "إكس" (تويتر سابقًا) ليندا ياكارينو تُجري تغييرات كبرى في إدارتها التنفيذية بسبب ضغوط من مالك المنصة إيلون ماسك فيما يخص تقليص التكاليف.
ونقلت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية عن مصادر مقربة من ياكارينو، قولها إنها أقالت هذا الشهر مساعدها الأيمن ورئيس العمليات التجارية والاتصالات جو بيناروش.
ويوصف بيناروش بأنه ذراع ياكارينو الأيمن منذ توليها إدارة شبكة "إن بي سي" الأمريكية.
ونقلت الصحيفة البريطانية أن نيك بيكلز رئيس شؤون التعاون الحكومي العالمي، هو من سيتولى مسؤوليات بيناروش، مع منحه دورًا موسعًا يشمل توجيه جميع الاتصالات العالمية.
وأرجعت المصادر هذا التعديل إلى الضغوط المتزايدة من ماسك على ياكارينو بشأن الحفاظ على الاستقرار المالي لـ"إكس".
وقالت المصادر أيضًا إن ماسك استقدم منذ أبريل الماضي، حليفه منذ فترة طويلة والرئيس التنفيذي لشركة "بورنج كومباني" ستيف ديفيس، من أجل مراجعة الشؤون المالية والإدارية لمنصة "إكس".