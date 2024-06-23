رئيسة "إكس" تُجري تغييرات كبرى في إدارتها التنفيذية بسبب ضغوط ماسك

ونقلت الصحيفة البريطانية أن نيك بيكلز رئيس شؤون التعاون الحكومي العالمي، هو من سيتولى مسؤوليات بيناروش، مع منحه دورًا موسعًا يشمل توجيه جميع الاتصالات العالمية.