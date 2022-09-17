في صراعه مع تلغرام وتويتر.. تعرف على جديد خدمات "واتساب"

ولم يجر بعدُ إصدار هذه الميزة إلى المستخدمين رسميًّا، لكن يجري اختبارها حاليًّا في الإصدار التجريبي؛ بحسب ما ذكر موقع "WABetaInfo" الذي يتابع أخبار "واتساب" أولًا بأول.