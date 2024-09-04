"إنستغرام" يقدم خاصية جديدة للتعليقات على المقاطع القصيرة

ورغم أن بعض المؤثرين أعربوا عن حماسهم للخاصية الجديدة؛ معتبرين أنها قد تزيد من المحادثات العامة وتجعل القصص تبدو كأنها بث مباشر؛ فإن هناك مشاعر مختلطة بين المستخدمين. على سبيل المثال.. فقد عبّرت المؤثرة أريانا ناثاني عن حماسها قائلةً إن الميزة قد تُبقي الناس في موجز القصص لفترة أطول، بينما أعربت المؤثرة أنوشكا بوروهيت عن سعادتها بالتغيير الذي يشجع على النقاشات العامة.