عمالقة الذكاء الاصطناعي حول العالم يجتمعون بالرياض في منتصف يونيو

يجتمع عمالقة الذكاء الاصطناعي حول العالم ضمن الجلسات المقررة في جدول أعمال مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، بقيادة الخبير السعودي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".
وتفصيلاً، يشارك في النقاش المنتظر جورج هوانغ الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة Sense Time الصينية، والدكتور كاي فولي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Sinovation Ventures الصينية، وزيدونغ (توني) زانغ الشريك المؤسس في شركة Tencent الصينية، ويانغونغ (روبن) لي المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة Baidu الصينية.
وتناقش الجلسة سبل تسخير الجهود لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والنمو في مجال الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.
ويأتي نقاش محور الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي في جدول أعمال اليوم الثاني للمؤتمر 12 يونيو الجاري تحت عنوان "إطلاق العنان للإنتاجية والنمو".
وتضم هذه الجلسة متحدثين من قادة الشركات الصينية العملاقة في هذا المجال؛ إذ إن جورج هوانغ هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة Sense Time الصينية، التي تعد من الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، التي وقّعت في سبتمبر الماضي اتفاقية جديدة مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لتمويل مختبر ذكاء اصطناعي متطور، وابتكار وظائف جديدة بالسعودية.
وكان توقيع الاتفاقية على هامش أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بهدف إنشاء شركة جديدة في السعودية بقيمة استثمارية تقدر بـ776 مليون ريال (206.5 مليون دولار)، إضافة إلى عمل الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي مع شركة "سنس تايم" على تطوير حلول في مجالات المدينة الذكية وذكاء الأعمال التجارية والرعاية الصحية والتعليم.
ويتحدث في جلسات النقاش العامة للمؤتمر الدكتور كاي فو لي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Sinovation Ventures الصينية؛ إذ تعد شركة سينوفيشن فينتشرز واحدة من أنجح شركات رأس المال الاستثماري في العالم، وتتمتع بخبرة خاصة في دعم الشركات الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الصين.
ووقعت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) في ديسمبر الماضي مع الشركة الاستثمارية الصينية سينوفيشن فينتشرز (Sinovation Ventures) مذكرة تفاهم تؤسس لعلاقة عمل تخدم مصالحهما الاستراتيجية المشتركة من خلال إطلاق مشاريع التقنية، وإقامة شراكات لتطوير التقنية، والخدمات الاستشارية ذات الصلة.
ويتطرق المؤتمر لمجال الألعاب الإلكترونية؛ إذ يتحدث زيدونغ (توني) زانغ، الشريك المؤسس في شركة Tencent الصينية، عن مجالات الذكاء الاصطناعي والمواضيع المتعلقة به.
ووفقًا لجدول أعمال المؤتمر، سيتحدث يانغونغ (روبن) لي، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بشركة Baidu الصينية، عن تجارب شركة "بايدو" الصينية التكنولوجية العملاقة، التي نجحت مؤخرًا في إطلاق أداتها الخاصة القائمة على الذكاء الاصطناعي ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر قليلة من إطلاق برنامج "تشات جي بي تي" الأمريكي.
وسبق للمجموعة الصينية أن دخلت عالم الذكاء الاصطناعي في مجال السيارات المستقلة، وهي مركبة ذاتية القيادة بأبواب تنفتح مثل الأجنحة، وشاشة كبيرة بالداخل للترفيه، تُعد نموذجًا أوليًّا. ولم تقدم الشركة أي كلمة عما إذا كان سيتم إنتاجها بكميات كبيرة. ويُتوقع المحللون أنها قد تكون تجارة بمليارات الدولارات لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة.