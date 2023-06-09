عمالقة الذكاء الاصطناعي حول العالم يجتمعون بالرياض في منتصف يونيو

وتضم هذه الجلسة متحدثين من قادة الشركات الصينية العملاقة في هذا المجال؛ إذ إن جورج هوانغ هو الرئيس التنفيذي لمجموعة الأعمال الدولية في شركة Sense Time الصينية، التي تعد من الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، التي وقّعت في سبتمبر الماضي اتفاقية جديدة مع الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي SCAI، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، لتمويل مختبر ذكاء اصطناعي متطور، وابتكار وظائف جديدة بالسعودية.