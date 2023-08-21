قال أشخاص مطلعون من داخل شركة "ميتا" الأمريكية: إن منصة "ثريدز" قد تطلق إصدار "الويب" هذا الأسبوع.
وأوضحت المصادر في تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن منصة الويب لـ"ثريدز" قيد الاختبار حاليًا؛ تمهيدًا لإطلاقها رسميًّا لكافة مستخدمي التطبيق على هواتف "أندرويد" و"آيفون".
وقال آدم موسيري، رئيس إنستجرام: إن شركة "ميتا" تتوخى الحذر قبل إصدار الويب؛ لأنها تدرك مدى شغف الناس بهذا الإصدار؛ لأن الشركة تسعى لإضافة عدد من الميزات والخواص الأخرى به.
وأضافت "ثريدز" مؤخرًا ميزات جديدة إلى سلاسل الرسائل، مثل القدرة على تعيين الإشعارات وعرض المشاركات بترتيب زمني. وبدأت الشركة أيضًا في وضع علامات على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بعد أن شوهد البعض ينشر دعاية، بالإضافة إلى علامة التبويب "إعادة النشر" الذي يجعل من السهل رؤية كل المحتوى المعاد نشره.