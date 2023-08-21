"ثريدز" قد تطلق إصدار "الويب" هذا الأسبوع

وأضافت "ثريدز" مؤخرًا ميزات جديدة إلى سلاسل الرسائل، مثل القدرة على تعيين الإشعارات وعرض المشاركات بترتيب زمني. وبدأت الشركة أيضًا في وضع علامات على وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة بعد أن شوهد البعض ينشر دعاية، بالإضافة إلى علامة التبويب "إعادة النشر" الذي يجعل من السهل رؤية كل المحتوى المعاد نشره.