جوجل تطلق أدوات جديدة لحماية الحسابات واستعادة الوصول إلى "جي ميل" بسهولة أكبر

كشفت شركة جوجل عن إطلاق مجموعة جديدة من أدوات الحماية المصممة لمساعدة المستخدمين على استعادة الوصول إلى حساباتهم في "جي ميل" بسهولة أكبر، لتجنّب المزيد من الهجمات الإلكترونية.
وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة باسم "جهات اتصال الاسترداد Recovery Contacts" التي تتيح للمستخدم اختيار أشخاص موثوقين، مثل: أفراد العائلة: أو الأصدقاء المقربين، لمساعدته على استعادة حسابه إذا قُفِل.
وأشارت جوجل إلى وجود وسيلة جديدة لتسجيل الدخول تعرف باسم "Sign in with Mobile Number"، تتيح لمستخدمي أندرويد الدخول إلى حساباتهم باستخدام رقم الهاتف فقط دون الحاجة إلى كلمة مرور، فبمجرد إدخال رقم الهاتف، تظهر الحسابات المرتبطة به، ويطلب من المستخدم تأكيد هويته من خلال إدخال رمز قفل الشاشة (مثل رمز PIN أو البصمة) الخاص بالجهاز.
من جهته، أوضح مدير أمن وخصوصية أندرويد في جوجل يوجين ليدرمان، إلى أن هذه الميزة ستطرح تدريجيًا حول العالم، حيث ستظهر قريبًا على الهواتف.
وأكّدت جوجل أنها تهدف إلى تقليل الاعتماد على كلمات المرور واستبدالها بوسائل تحقق أكثر أمانًا وملاءمة، خصوصًا في ظل تصاعد التهديدات الرقمية التي تستهدف المستخدمين حول العالم.